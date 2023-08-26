مرجع روحي يعتذر عن تلبية دعوات العشاء

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أبدى مرجع روحي رفيع عدم رغبته بتلبية دعوات العشاء الفضفاضة التي كثرت في الفترة الاخيرة تكريما له.وأبلغ معاونيه "انه في ظل وضع إقتصادي سيئ جداً وأبناء الطائفة والوطن ككل ليسوا بخير، لدي شعور بأن أبناء الطائفة المقتدرين يتنافسون لاقامة هذه الحفلات الفضفاضة. لهم مني كل الشكر، ولكن الوقت الآن هو للإهتمام بالرعية في لبنان وسوريا وبمشاكل أهلها وشؤونهم".وختم "كل الشكر لمن يريد تكريمنا ولكن علينا سوياً أن نسعى لما فيه خير الطائفة والوطن".