Advertisement

لبنان

مرجع روحي يعتذر عن تلبية دعوات العشاء

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
26-08-2023 | 01:45
A-
A+
Doc-P-1101131-638286365971962849.jpg
Doc-P-1101131-638286365971962849.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أبدى مرجع روحي رفيع عدم رغبته بتلبية دعوات العشاء الفضفاضة التي كثرت في الفترة الاخيرة تكريما له.
وأبلغ معاونيه "انه في ظل وضع إقتصادي سيئ جداً وأبناء الطائفة والوطن ككل ليسوا بخير، لدي شعور بأن أبناء الطائفة المقتدرين يتنافسون لاقامة هذه الحفلات الفضفاضة. لهم مني كل الشكر، ولكن الوقت الآن هو للإهتمام بالرعية في لبنان وسوريا وبمشاكل أهلها وشؤونهم".
Advertisement
وختم "كل الشكر لمن يريد تكريمنا ولكن علينا سوياً أن نسعى لما فيه خير الطائفة والوطن".

المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
11:09 | 2023-08-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:50 | 2023-08-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:27 | 2023-08-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:15 | 2023-08-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:55 | 2023-08-25 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:00 | 2023-08-26
04:00 | 2023-08-26
06:54 | 2023-08-26
06:51 | 2023-08-26
06:47 | 2023-08-26
06:25 | 2023-08-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24