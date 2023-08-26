العلاقة سيئة بسبب "المستشار"

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يتردد في أوساط مناصري أحد التيارات الحزبية في بيروت أن رئيس "التيار" مستاء جداً من أحد نوابه بسبب مدير مكتبه، بعدما اظهرت التحقيقات ان هذا الاخير عاث فسادا يوم تسلم مهمة مستشار النائب، خلال توليه حقيبة وزارية خدماتية.مصادر مقربة من الطرفين أكدت "أن رئيس التيار فقد صوابه عندما علم بحجم الإرتكابات، وعاتب النائب كثيراً وساءت العلاقة بينهما الى حد الجفاء".