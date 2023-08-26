Advertisement

لبنان

سليمان فرنجية أو الفراغ؟

علي منتش Ali Mantash

|
Lebanon 24
26-08-2023 | 04:00
A-
A+
Doc-P-1101144-638286386993794250.jpg
Doc-P-1101144-638286386993794250.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger


قبل عدة أشهر روّج بعض قياديي "حزب الله" ونوابه لفكرة تقول بأن القوى السياسية باتت أمام خيارين، إما وصول رئيس تيار المردة سليمان فرنجية لرئاسة الجمهورية أو الفراغ الطويل، يومها كانت هذه النظرية تستند الى قوة "حزب الله "وانه وحده القادر على التعطيل، لكنها باتت اليوم، وبالنظر إلى الظروف السياسية عموماً، أقرب إلى الواقع من اي وقت سابق.
Advertisement

لم يعد سليمان فرنجية المرشح الوحيد الجدي والواقعي للانتخابات الرئاسية، قبل مدة دخل الوزير السابق جهاد ازعور على السباق لفترة وجيزة مستفيداً من دعم نيابي كبير عابر للطوائف، واليوم بات قائد الجيش مرشحاً اكثر من عادي لتمتعه بدعم خارجي كبير جدا وبدعم نيابي لا بأس به وإن كان غير ظاهر بعد.

لكن، بالرغم من كل هذه الوقائع، يقترب رئيس "تيار المردة" سليمان فرنجية من أن يكون المرشح الوحيد الذي لديه قابلية الوصول الى قصر بعبدا، والمرشح الوحيد الذي من دون إيصاله لن يكون هناك رئيس للجمهورية لفترة طويلة جدا نظرا للتوازنات السياسية والنيابية القائمة في المجلس النيابي، لذلك فإن شبح الفراغ الطويل بات يلوح في الأفق متخطياً مهلة أيلول ونهاية العام معاً.

بات لدى فرنجية أمل كبير في الوصول إلى اكثرية النواب في المجلس النيابي، وهذا يعني أنه سيحرج كل القوى السياسية التي ترفضه ويجعلها غير قادرة فعليا على تعطيل الجلسة، وذلك في حال حصل إتفاق بين "حزب الله" و"التيار الوطني الحر" على التفاصيل والبنود التي يتم مناقشتها في جلسات الحوار الثنائية بين الحليفين.

وحتى في حال قررت المعارضة تعطيل الجلسة، من خلال الانسحاب وإفقادها النصاب الدستوري، فإنها لن تكون قادرة بسهولة على القيام بذلك، اذ ان عددا كبيرا من النواب الاساسيين من "كتلة التغيير" ومن المستقلين، باتوا يجاهرون بعدم رغبتهم بمقاطعة جلسات الإنتخاب المقبلة، في المقابل لا يزال "حزب الله" مصراً على تعطيل النصاب في حال لم يكن فرنجية المرشح الفائز.

حتى أن منافس فرنجية شبه الوحيد اليوم، أي قائد الجيش العماد جوزيف عون، وإن كان يتمتع بتأييد نيابي مشابه لتأييد فرنجية، إلا أنه ليس لديه أي أمل، في الظروف الحالية بالحصول على الغالبية النيابية في ظل رفض "التيار الوطني الحر" لوصوله الى قصر بعبدا، والمعارضة من دون تكتل "لبنان القوي" ستكون بعيدة بشكل كبير عن الاكثرية النيابية..
 
المصدر: خاص "لبنان 24"

لبنان

خاص

مقالات لبنان24

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
11:09 | 2023-08-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:50 | 2023-08-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:27 | 2023-08-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:15 | 2023-08-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:55 | 2023-08-25 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
Author

علي منتش Ali Mantash

@alimantash
أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:00 | 2023-08-26
06:54 | 2023-08-26
06:51 | 2023-08-26
06:47 | 2023-08-26
06:25 | 2023-08-26
06:21 | 2023-08-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24