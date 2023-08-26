هكذا قرَأ "حزب الله" كلامَ جنبلاط عن نصرالله

علّقت أوساطٌ مقرَّبة من "حزب الله" على الكلام الذي قالهُ النّائب السَّابق وليد جنبلاط مُؤخراً بشأن الحوار مع الحزب وضرورة الجلوس مع "أمين عام الحزب" السيّد حسن نصرالله.

وقالت الأوساط إنَّ كلام جنبلاط يُمثل موقفاً وطنياً لا يمكن التغاضي عنه أبداً، مشيرة إلى أنّ "زعيم الجبل" يُدرك أهميّة الحوار في ظلّ الإستعصاء في الملف الرّئاسي، وأضافت: "حبّذا لو تحملُ الأطراف الأخرى أفكار جنبلاط الدّاعية للحوار لما كُنّا وصلنا إلى هذا المنحى السلبيّ على الصعيد السياسي وتحديداً في الملف الرّئاسي".

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وبحسب المصادر، فإنَّ خطوط حارة حريك - المختارة مفتوحة ولم تنقطع، مشيرةً إلى أنَّه من الممكن تماماً أن يلتقي جنبلاط ونصرالله خلال وقتٍ قريب، وأضافت: "ما الذي يمنع ذلك طالما أنَّ للطرفين مصلحة تقتضي التلاقي والحوار؟ في الأصل، الحوار مع جنبلاط يُقدّم الكثير من الفائدة للبلاد، ولا يمكن حصرُه في ملف الرئاسة، بل يجب أن يمتدّ إلى مُختلف الشؤون الأخرى التي تحتاجُ إلى بحثٍ مُستفيض".