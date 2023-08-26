الحاج حسن: الذهاب إلى صندوق سيادي هو أمرٌ ضروري لإدارة المال بشكلٍ صحيح

اعتبر رئيس تكتل نواب بعلبك الهرمل النائب حسين الحاج حسن أنّ إنجاز عمليات حفر وإستخراج الغاز من المياه اللبنانية، لم يكن ليحصل لولا إنتصار المقاومة وقوة الجيش والشعب والتكامل بين الدولة.

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كلام الحاج حسن جاء خلال لقاء في مدينة بعلبك، إذ كشف أنَّ " الأميركيين ضغطوا من أجل عدم استكمال عملية الاستخراج بحفر نصف بئر، لكن وبفضل التكامل بين الدولة والمقاومة والشعب تحقق الاستخراج من البلوك رقم 9 وقريباً 8 و 4 ويمكن للبنان أن يدخل الى مرحلة جديدة بعيداً عن الأزمات التي يتخبط بها".