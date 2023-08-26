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لبنان

الحاج حسن: الذهاب إلى صندوق سيادي هو أمرٌ ضروري لإدارة المال بشكلٍ صحيح

Lebanon 24
26-08-2023 | 03:08
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اعتبر رئيس تكتل نواب بعلبك الهرمل النائب حسين الحاج حسن أنّ إنجاز عمليات حفر وإستخراج الغاز من المياه اللبنانية، لم يكن ليحصل لولا إنتصار المقاومة وقوة الجيش والشعب والتكامل بين الدولة.
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كلام الحاج حسن جاء خلال لقاء في مدينة بعلبك، إذ كشف أنَّ "الأميركيين ضغطوا من أجل عدم استكمال عملية الاستخراج بحفر نصف بئر، لكن وبفضل التكامل بين الدولة والمقاومة والشعب تحقق الاستخراج من البلوك رقم 9 وقريباً 8  و 4 ويمكن للبنان أن يدخل الى مرحلة جديدة بعيداً عن الأزمات التي يتخبط بها".

وشدد الحاج حسن على "أولوية الذهاب إلى صندوق سيادي انهت اللجان دراسته، من أجل تمويل وادارة المال بشكل صحيح رأفة بالاجيال القادمة". 

وعن الإستحقاق الرئاسي، قال الحاج حسن: "فريقنا يريد انتخاب رئيس يجمع ويأخذ البلد للاستقرار ويحافظ على عناصر القوة، وفريقهم يريد أن يأخذ البلد الى عدم الاستقرار.. فريقنا يريد أن يحافظ على عناصر القوة وفريقهم يريد أن يفرط بهذه العناصر.. فريقنا يريد الانفتاح على العالم ويحافظ على السيادة وفريقهم يريد رئيساً يدعي السيادة، ونحن منفتحون على الحوار ومرشحنا الوزير سليمان فرنجية وحوارنا هو: هل تريدون بلداً قوياً أم لا، هل تريدون بلداً قادراً على الوقوف بوجه مشاريع التطبيع والادماج.. أخبرونا كيف كنتم ستحلون مشروع الترسيم والحقوق بدون هذه القوة".
 
 
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