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لبنان

من ليبيا.. إليكم آخر صورٍ للمُهاجرين عبر "قارب عكّار" غير الشرعي!

Lebanon 24
26-08-2023 | 03:28
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تناقلت وسائل إعلام عديدة مجموعة صورٍ لركاب قارب الهجرة غير الشرعية الذي كان أبحر من شاطئ بلدة الشيخ زناد في عكار منذ 11 آب الجاري باتجاه إيطاليا مروراً بالمياه الإقليمية الليبية.
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وللتذكير، فإن رُكاب القارب المُشار إليها مكثوا في عُهدة السلطات الليبية التي تمكنت من وقف رحلتهم البحريّة واقتيادهم إلى التحقيق، وقد تبين أنهم يتوزعون بين الجنسيات اللبنانيّة، الفلسطينيّة والسّورية. كذلك، فقد تبيّن أنّ السلطات في ليبيا سمحت للمهاجرين بالبقاء في البلاد بعدما قدّمت لهم المساعدات.
 
ووفقاً لصحيفة "النهار"، فقد قال أحد أقرباء عدد من اللبنانيين المهاجرين من بلدة ببنين إنّ القسم الأكبر منهم قد تمّ الإفراج عنه، أمس الجمعة، (70 شخصاً)، فيما من المُنتظر أن يتمَّ الإفراج عن بقية المهاجرين اليوم فور انتهاء التحقيقات معهم. 
 
 
 
 
 
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