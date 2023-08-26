من ليبيا.. إليكم آخر صورٍ للمُهاجرين عبر "قارب عكّار" غير الشرعي!

تناقلت وسائل إعلام عديدة مجموعة صورٍ لركاب قارب الهجرة غير الشرعية الذي كان أبحر من شاطئ بلدة الشيخ زناد في عكار منذ 11 آب الجاري باتجاه إيطاليا مروراً بالمياه الإقليمية الليبية.

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وللتذكير، فإن رُكاب القارب المُشار إليها مكثوا في عُهدة السلطات الليبية التي تمكنت من وقف رحلتهم البحريّة واقتيادهم إلى التحقيق، وقد تبين أنهم يتوزعون بين الجنسيات اللبنانيّة، الفلسطينيّة والسّورية. كذلك، فقد تبيّن أنّ السلطات في ليبيا سمحت للمهاجرين بالبقاء في البلاد بعدما قدّمت لهم المساعدات.