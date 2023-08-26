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لبنان

معلومة جديدة عن شبكة "التجسّس" التي دخلت لبنان.. مصدرٌ روسي يكشفها

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
26-08-2023 | 03:42
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كشف مصدرٌ روسيٌّ رسميٌّ أنَّ الموقوفين لدى الأمن العام اللبناني بتهمة التجسس لصالح اسرائيل هما من تابعية إحدى الدول الآسيوية، ويحملان الجنسية الروسية.
 
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وأكّد المصدر أنَّ روسيا دولة وشعباً تلتزم بالقوانين اللبنانية وتحترم مجريات التحقيقات والأحكام الصادرة.
 
 
المصدر: خاص "لبنان 24"

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