معلومة جديدة عن شبكة "التجسّس" التي دخلت لبنان.. مصدرٌ روسي يكشفها

كشف مصدرٌ روسيٌّ رسميٌّ أنَّ الموقوفين لدى الأمن العام اللبناني بتهمة التجسس لصالح اسرائيل هما من تابعية إحدى الدول الآسيوية، ويحملان الجنسية الروسية.

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وأكّد المصدر أنَّ روسيا دولة وشعباً تلتزم بالقوانين اللبنانية وتحترم مجريات التحقيقات والأحكام الصادرة.