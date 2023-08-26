صباحاً.. ماذا حصل عند الحدود الجنوبية؟

مشطت قوة إسرائيلية، اليوم السبت، الطريق العسكري المحاذية للجدار العازل عند الحدود بين لبنان وفلسطين المحتلة، وتحديداً في المنطقة المقابلة لكفركلا وصولاً حتى جسر الخرار مقابل سهل مرجعيون وتلة الشريفي خراج بلدة الخيام.

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وعملت عناصر الدورية الإسرائيلية على تفقد أجهزة المُراقبة المُثبتة على الجدار، وسط تحركات لدوريات مُعادية أخرى ضمن الطرقات العسكرية في البساتين المحيطة بمستعمرة المطلة.

وعند الجانب اللبناني، فقد نشطت الدوريات ونقاط المراقبة التي ينفذها الجيش بالتنسيق مع قوات اليونيفيل، وذلك لمراقبة الوضع وتحسباً لأي طارئ.