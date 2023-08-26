الرئيس سليمان هنأ الأمن العام بعيده: إلى الإمام

هنأ الرئيس السابق العماد ميشال سليمان الأمن العام بعيده. وقال في بيان: "أصدق التهاني للأمن العام ولمديره العام اللواء البيسري بذكرى ال 78 لتأسيس المديرية التي أثبتت كفاءتها على الدوام وبخاصة اليوم عبر توقيف شبكة التجسس الإسرائيلية. إلى الإمام".

Advertisement