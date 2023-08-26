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لبنان

الرئيس سلام نعى طلال سلمان: وجه مناضل وعصامي ساهم في إغناء عالم الصحافة

Lebanon 24
26-08-2023 | 04:49
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كتب الرئيس تمام سلام على حسابه على منصة "اكس": "بوفاة المرحوم طلال سلمان يغيب وجه مناضل عصامي ساهم في إغناء وتقدم عالم الصحافة والإعلام بمجالاته المتنوعة وابرزها ما حققه من انجاز كبير في انشاء مؤسسة "السفير" التي نجحت على مدى سنوات طويلة في احتضان شخصيات وكفاءات صحافية، وفي مواكبة الأحداث اللبنانية والعربية في خدمة المواطن اللبناني في تطلعاته وهمومه الحياتية والسياسية والوطنية. تغمد الله الفقيد برحمته، والصبر والسلوان لعائلته ومعارفه ومحبيه".
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