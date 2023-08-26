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لبنان

في طرابلس وبعلبك.. الجيش يوقف 9 أشخاص ما هي تهمتهم؟

Lebanon 24
26-08-2023 | 04:59
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صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه، البيان الآتي‎:‎
ضمن إطار التدابير الأمنية التي تنفذها الوحدات العسكرية بمؤازرة مديرية المخابرات في منطقة طرابلس وحي الشراونة ــــ بعلبك، أوقِف 8 لبنانيين وسوري واحد بتاريخَي 24 و25/ 8/ 2023 لحيازتهم أسلحة حربية وكمية من الذخائر والمخدرات.
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سُلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.
 
 
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