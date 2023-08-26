في طرابلس وبعلبك.. الجيش يوقف 9 أشخاص ما هي تهمتهم؟

صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه، البيان الآتي‎:‎

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ضمن إطار التدابير الأمنية التي تنفذها الوحدات العسكرية بمؤازرة مديرية المخابرات في منطقة طرابلس وحي الشراونة ــــ بعلبك، أوقِف 8 لبنانيين وسوري واحد بتاريخَي 24 و25/ 8/ 2023 لحيازتهم أسلحة حربية وكمية من الذخائر والمخدرات.سُلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.