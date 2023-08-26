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لبنان

وسط نثر الورود وإستقبال الخيّالة.. هكذا وصل جثمان طلال سلمان إلى البقاع!

Lebanon 24
26-08-2023 | 06:14
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وصلَ جثمان ناشر جريدة "السفير" الصحافي طلال سلمان إلى بلدة شمسطار ظهر اليوم، وقد أعدت للفقيد محطات استقبال على امتداد قرى المنطقة، ابتداء من الكرك، مروراً بالفرزل وأبلح وقصرنبا وتمنين وبدنايل وبيت شاما والعقيدية وكفردبش، وصولا إلى مسقط رأسه في شمسطار، حيث استقبله الخيالة على وقع الموسيقى الحزينة، وحُمل النعش على الأكف، ونثرت النسوة الورود وحبات الأرز على طول الطريق، وأطلق الرصاص تعبيراً عن ألم الفراق.
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وبعد إلقاء نظرة الوداع على الصحافي سلمان في دارته، سيسجى جثمانه في حسينية البلدة اعتباراً من الساعة الثانية بعد الظهر، على أن ينطلق موكب التشييع باتجاه مدافن البلدة لإتمام المراسم عند الساعة الرابعة عصرا.
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