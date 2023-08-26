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لبنان

بمؤازرة "أمن الدولة".. حملة "كشف" لوزارة الزراعة على أسواق الخضار والفاكهة

Lebanon 24
26-08-2023 | 06:13
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قامت فرق من وزارة الزراعة بكشف على أسواق الجملة للخضار والفاكهة على مختلف الأراضي اللبنانية، بمؤازرة ضباط وعناصر من أمن الدولة وإشارة القضاء المختص.
 
واستهدفت الجولة أسواقاً في عكار والشمال وبعلبك وزحلة والنبطية والسوق المركزي للخضار في بيروت.
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وبنتيجة الحملة التي ستستمر حفاظاً على المنتجات وصيانة للواقع الزراعي، ودعماً للمزارعين، تبين وجود انواع من الفواكه والخضار غير لبنانية المنشأ، تم مصادرتها واودعت القضاء المختص.

وأكدت الوزارة في بيان متابعتها لهذا الملف الذي يحتاج جهداً مشتركاً مع القوى الامنية والجمركية والقضائية، شاكرةً كل الكوادر في الوزارة والمديريات المختصة الذين يعملون بكل طاقاتهم في سبيل الحفاظ على القطاع الزراعي وصموده.

 
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