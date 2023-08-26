"نقابة المرئي والمسموع" نعت سلمان: كان صوتاً للمقاومة وقضايا الناس

نعت نقابة العاملين في الاعلام المرئي والمسموع الصحافي الراحل طلال سلمان، مشيرة في بيان إلى أنّ الراحل نجح طيلة عقودٍ خلت في أن يكون صوتاً للذين لا صوت لهم، وأضافت: "لقد كان سلمان صوتاً للمقاومة وقضايا الناس، فكان حقاً أنموذجاً في الكتابة الحُرة الهادفة ومدرسة تخرّج منها جمعٌ كبير من رجال السياسة والإعلام".

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