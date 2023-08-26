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لبنان

"نقابة المرئي والمسموع" نعت سلمان: كان صوتاً للمقاومة وقضايا الناس

Lebanon 24
26-08-2023 | 06:21
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نعت نقابة العاملين في الاعلام المرئي والمسموع الصحافي الراحل طلال سلمان، مشيرة في بيان إلى أنّ الراحل نجح طيلة عقودٍ خلت في أن يكون صوتاً للذين لا صوت لهم، وأضافت: "لقد كان سلمان صوتاً للمقاومة وقضايا الناس، فكان حقاً أنموذجاً في الكتابة الحُرة الهادفة ومدرسة تخرّج منها جمعٌ كبير من رجال السياسة والإعلام".
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وختمت النقابة بالقول: "الرحمة لفقيدنا الصحافي الكبير وكل العزاء لعائلته العزيزة بشكل خاص وللأسرة الاعلامية في لبنان والعالم العربي بشكل عام".
 
 
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