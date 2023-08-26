إعلانٌ مُطمئن من وزير الزراعة بشأن "الأدوية الفاسدة".. هذا ما كشفه

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وفي حديث عبر قناة "الحرة"، لفت الحاج حسن إلى أنّ "الوزارة تعمل بكل طاقتها وبجهود كبيرة، وراسلت كل القوى والقيادات الأمنية، بما فيها قيادة الجيش، للتشدد وضبط الحدود في ما خص تهريب الخضار والفاكهة باتجاه لبنان"، وأضاف: "لقد ذكرت الوزارة بموضوع تهريب المبيدات والأسمدة، وفي كتاب إلى وزير العدل خاطبت الوزارة المدعي العام التمييزي أن يعتبر هذا الأمر إخباراً لدى النيابة العامة والتحرك، لما لهذا الأمر من أضرار فادحة على المنتج اللبناني والمزارع".وكشف الوزير الحاج حسن أن "فرق الوزارة نفذت فجر اليوم كشفاً في مختلف المناطق اللبنانية بمؤازرة أمن الدولة والقضاء المختص وتم ضبط عدد من المنتجات الزراعية غير اللبنانية حماية للمنتج اللبناني".