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لبنان

إعلانٌ مُطمئن من وزير الزراعة بشأن "الأدوية الفاسدة".. هذا ما كشفه

Lebanon 24
26-08-2023 | 06:25
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أكد وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال عباس الحاج حسن أنَّ "وزارة الزراعة تعمل منذ 4 سنوات تحديداً على مشروع مع منظمة الفاو لمواكبة موضوع الادوية الفاسدة ومكافحته، كما تقوم دائماً بجولات برفقة المديرية العامة لأمن الدولة والقضاء المختص لإغلاق كل الصيدليات الزراعية غير المرخصة المتواجدة في العديد من المناطق والتي تبيع أدوية فاسدة وسامة".
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وفي حديث عبر قناة "الحرة"، لفت الحاج حسن إلى أنّ "الوزارة تعمل بكل طاقتها وبجهود كبيرة، وراسلت كل القوى والقيادات الأمنية، بما فيها قيادة الجيش، للتشدد وضبط الحدود في ما خص تهريب الخضار والفاكهة باتجاه لبنان"، وأضاف: "لقد ذكرت الوزارة بموضوع تهريب المبيدات والأسمدة، وفي كتاب إلى وزير العدل خاطبت الوزارة المدعي العام التمييزي أن يعتبر هذا الأمر إخباراً لدى النيابة العامة والتحرك، لما لهذا الأمر من أضرار فادحة على المنتج اللبناني والمزارع".
 
وكشف الوزير الحاج حسن أن "فرق الوزارة نفذت فجر اليوم كشفاً في مختلف المناطق اللبنانية بمؤازرة أمن الدولة والقضاء المختص وتم ضبط عدد من المنتجات الزراعية غير اللبنانية حماية للمنتج اللبناني".
 
 
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