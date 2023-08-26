دياب نعى سلمان: رحم الله الراحل الكبير

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ولفت دياب إلى أن "سلمان كان عروبياً في فكره ونهجه وإيمانه، ولبنانياً في انتمائه الوطني"، مؤكداً أن جريدة السفير كانت منبراً وطنياً وقومياً، وصوتاً يعبّر عن تطلعات الناس وهمومهم وقضاياهم"، وأضاف: "إن طلال سلمان كان رمزاً يمثّل ذلك الصوت المدوي دفاعا عن الحق والحرية والعدالة الاجتماعية".وختم: "رحم الله الراحل الكبير".