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لبنان

دياب نعى سلمان: رحم الله الراحل الكبير

Lebanon 24
26-08-2023 | 06:47
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نعى رئيس الحكومة السابق حسان دياب الصحافي طلال سلمان، وقال: "خسر لبنان والعالم العربي والصحافة، قلماً جريئاً صافياً في توجهاته وصادقاً في كلمته ونقياً في قناعاته. الراحل الكبير طلال سلمان كان علماً في عالم الصحافة والكلمة الحرة التي حاول أعداؤها اغتياله مرات عديدة، بالتفجير أو بالرصاص أو بالقمع أو بالتضييق".
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ولفت دياب إلى أن "سلمان كان عروبياً في فكره ونهجه وإيمانه، ولبنانياً في انتمائه الوطني"، مؤكداً أن جريدة السفير كانت منبراً وطنياً وقومياً، وصوتاً يعبّر عن تطلعات الناس وهمومهم وقضاياهم"، وأضاف: "إن طلال سلمان كان رمزاً يمثّل ذلك الصوت المدوي دفاعا عن الحق والحرية والعدالة الاجتماعية".

وختم: "رحم الله الراحل الكبير".
 
 
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