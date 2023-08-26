"سنواصل العمران عند الحدود".. حمية أطلق ورشة تعبيد طريق تربطُ كفرشوبا

أطلقَ وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال علي حميّة، اليوم السبت، مشروع طريق يربطُ كفرشوبا بمرتفعاتها، معتبراً أن تعبيد تلك الطريق هو إنجازٌ مهم للمنطقة ضدّ أطماع العدو الإسرائيلي.

Advertisement

وفي كلمة له، أشار حمية إلى أنهُ سيتم تعبيد الطريق بموجب هبات من أشخاص خيّرين، ومن جهات حزبية"، مؤكداً أن "تلك الطريق ستكون خادمة للأهل وأساساً مساهماً لصمودهم البطولي في مواجهة العدو الاسرائيلي".

ورأى أن "تزفيت طريق كفرشوبا المحررة هو المدماك الرسميّ الأول في منطقة حلم المحتل أن تبقى منسيّة من قبل الدولة اللبنانيّة"، وختم: "سنواصل العمران عند الحدود اللبنانية مع فلسطين المحتلة ولن نأخذ إذناً من أحد".