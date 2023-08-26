كان يلهو ببارودة الصيد... فتى أُصيب بطلق ناريّ وهذا وضعه الصحيّ (صورة)

أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ فتى يبلغ من العمر 15 عاماً، أُصيب بطلق ناريّ في فخذه، أثناء لهوه ببارودة صيد من نوع "12 رفيع"، في محلة طريق القطين، في بلدة سير الضنية.



وعملت فرق الإسعاف على إسعافه ونقله إلى مستشفى سير الضنية الحكومي لتلقي العلاج اللازم، ووُصفت حالته بالمستقرة.

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