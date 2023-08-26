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لبنان
تفاصيل تُكشف عن القارب اللبنانيّ المفقود في ليبيا... تعرّض لإطلاق نار وهذا مصير ركابه
Lebanon 24
26-08-2023
|
07:38
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ذكر مصدر أمني ليبي أن "قاربا لبنانيا على متنه مهاجرين غير نظاميين، تعرض لإطلاق نار، مما أدى إلى إصابة اثنين من ركابه".
وأوضح أن مصير ركاب ذلك المركب "لا يزال مجهولا"، بعد جرّ القارب إلى شاطئ في أقصى الشرق الليبي. (الحرة)
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