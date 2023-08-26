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لبنان

الـ"AFP": إمارة موناكو تبرئ ميقاتي وأفراد أسرته من مزاعم غسيل الأموال

Lebanon 24
26-08-2023 | 08:02
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أنهت إمارة موناكو تبرئة الرئيس نجيب ميقاتي وأفراد أسرته من مزاعم غسيل الأموال وأسرته، ورفض كل المزاعم وإغلاق القضية، بحسب "وكالة الصحافة الفرنسية AFP". بعد إجراء تحقيق شامل، أكدت الشرطة القضائية في إمارة موناكو يوم 23 آب أنه لا يوجد دليل على أي خطأ يتعلق بمزاعم غسيل الأموال التي تم إطلاقها منذ ثلاثة أعوام. وذكر وكيل النائب العام لإمارة موناكو في خطاب أنه تم إغلاق القضية التي أوكلت للشرطة القضائية في الإمارة يوم 15 تموز 2020. يؤكد هذا التطور أن المزاعم الزائفة والتخمينات التي صاحبتها لم يكن لها أساس من الصحة. كانت أسرة ميقاتي دائمًا واثقة من أن هذه ستكون هي النتيجة، كما أنها كانت تدرك أنه لا يوجد أساس لهذه الادعاءات. يأتي القرار القضائي الصادر في موناكو بعد تأكيد من المحكمة الأميرية في ليشتنشتاين أنه لا توجد تحقيقات جارية مع أسرة ميقاتي في ليشتنشتاين ولم تكن توجد أي تحقيقات في السابق كما زعمت تقارير إعلامية سابقة. مع إسقاط قضية لبنانية أيضًا مؤخرًا، لا توجد تحقيقات أو استيضاحات أو إدانات قائمة ضد أي من أفراد أسرة ميقاتي لدى أي سلطة قضائية. في رد فعل على الإعلان، قال رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي "يسرني أنه تم إغلاق هذه القضية بعد أن توصلت السلطات الأوروبية واللبنانية إلى أنه لا يوجد دليل يدعم المزاعم. أعتقد أن هذه التحقيقات استندت إلى تشويهات زائفة وذات دافع سياسي. أتطلع إلى مواصلة عملي لصالح الشعب اللبناني".
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