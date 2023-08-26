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لبنان

اللبنانيون المسجلون لدى سفارة الغابون يدلون بأصواتهم لانتخاب رئيس الدولة

Lebanon 24
26-08-2023 | 08:09
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 أشرفت وزارة الخارجية للفرانكونية والتكامل الاقليمي المسؤولة عن الغابونيين في الخارج، بالتعاون مع القنصلية العامة للغابون في لبنان، على عملية اقتراع اللبنانيين المسجلين لدى السفارة للادلاء بأصواتهم لانتخاب رئيس لدولة الغابون، في المركز المعتمد الوحيد في قاعة مركز كامل يوسف جابر الثقافي في النبطية.
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وتم تجهيز القاعة بصناديق اقتراع ومكان عازل، بوجود بعثة غابونية للاشراف على الانتخابات، كما اتخذ عناصر من قوى الامن ومخابرات الجيش اجراءات امنية داخل المركز وفي محيطه.

وجالت  القنصل العام للغابون السيدة جان نجولان اوسوكا في مركز الاقتراع، وابدت ارتياحها للاجواء السائدة، مشيرة الى ان "صناديق الاقتراع فتحت عند الثامنة من صباح اليوم وستقفل عند السادسة مساء"، لافتة الى وجود "500 اسم مسجلين على لوائح الاقتراع".

وشكرت وزير الداخلية في حكومة تصريف الاعمال القاضي بسام المولوي ومديرية المخابرات "على تعاونهم لاتمام هذا اليوم الانتخابي"، كما شكرت النائب السابق ياسين جابر "على ما قدمه من تسهيلات وتعاون لتأمين كل الاجواء المطلوبة لاجراء الانتخابات اليوم في هذا المركز".

كما شكرت باسم السلطات الغابونية "الحكومة اللبنانية على تعاونها، ما يعكس عمق الصداقة بين البلدين".

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