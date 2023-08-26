المرتضى ناعياً طلال سلمان: من شمسطار حلّق حتى لامس الشمس ويعود ليغفو في تراب بلدته نجمًا

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نعى وزير الثقافة في حكومة تصريف الاعمال القاضي محمد وسام المرتضى في بيانٍ صدر عنه "فقيد الوطن والامّة والإنسانية، وفقيد الإعلام الرصين الحرّ اللبنانيّ الأبيّ العروبي" الاستاذ طلال سلمان".وقال: "طلال سلمان هو فقيد الوطن والامّة والإنسانية، وفقيد الإعلام الرصين الحرّ اللبنانيّ الأبيّ العروبي".اضاف: "كان بالفعل لا بالقول "صوت الذين لا صوت لهم" وكان ايضاً عنوان الثبات على الحقّ حتى آخر عددٍ من "السفير"، وبعده حتى آخر رمقٍ من العمر".وتابع: "كان منارة الصحافة العربية التي لم يسطع منها إلاّ صدق الانتماء إلى الحقيقة، حقيقة الأمة والقضية والناس، العميق في رؤيته وتحليله، الملهم في فكره والنيّر في حبر قلمه".وختم المرتضى مخاطباً الفقيد: "من شمسطار انطلقت ورحت تحلّق وظللت تتألق وترتفع حتى لامست الشمس وها انت الى بلدتك تعود لتغفو في ترابها نجمًا لا يعتريه أفول....رحمك الله ابا احمد والهم عائلتك ومحبيك الصبر والرجاء".