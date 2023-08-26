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لبنان

قتيل و4 جرحى... حادث سير كبير بين 3 سيارات

Lebanon 24
26-08-2023 | 09:40
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أدى حادث سير بين ثلاث سيارات عند الطريق الرئيس بين بلدتي برج رحال وديرقانون النهر عند محطة الحريري للوقود، الى سقوط ضحية وإصابة اربعة اشخاص بجروح مختلفة تم نقلهم بواسطة سيارات كشافة الرسالة الاسلامية والهيئة الصحية الاسلامية الى مستشفيات في صور.
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