قتيل و4 جرحى... حادث سير كبير بين 3 سيارات

أدى حادث سير بين ثلاث سيارات عند الطريق الرئيس بين بلدتي برج رحال وديرقانون النهر عند محطة الحريري للوقود، الى سقوط ضحية وإصابة اربعة اشخاص بجروح مختلفة تم نقلهم بواسطة سيارات كشافة الرسالة الاسلامية والهيئة الصحية الاسلامية الى مستشفيات في صور.

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