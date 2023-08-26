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لبنان

تدابير سير يوم غد على أوتوستراد المتن السريع بمناسبة إقامة سباق للدراجات الهوائيّة

Lebanon 24
26-08-2023 | 10:30
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صدر عن المديرية العامة لقوى الأمـن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامـة مـا يلــي:

ينظِّم الاتحاد اللّبناني للدراجات الهوائية ما بين الساعة 7،30 والساعة 10،00 من يوم الأحد 27/08/2023 "سباق كأس الأخوين زادوريان لعام 2023"، انطلاقًا من مفرق الرويسات- نهر الموت وصولًا إلى مفرق بعبدات، والعودة الى نقطة الإنطلاق ذهابًا وإيابًا.
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لذلك، ستتّخذ المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي تدابير السّير التالية:

منع المرور على أوتوستراد المتن السريع، وعلى المتفرعات المؤدّية إلى مسار السباق في الأوقات المذكورة أعلاه، وتحويل السير على الطرقات الفرعيّة المجاورة، على أن يُعاد فتحها بعد مرور آخر المتسابقين عليها.

يرجى من المواطنين أخذ العلم، والتقيّد بتوجيهات عناصر قوى الأمن الداخلي وإرشاداتها، وبعلامات السير التوجيهية الموضوعة في المكان، حفاظًا على سلامة المتسابقين، ومنعًا للازدحام.
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