"ست الدنيا بيروت" من الفضاء... بعدسة الرائد الإماراتي سلطان النيادي (صور)

نشر رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي صورة للعاصمة اللبنانية بيروت من الفضاء عبر حسابه على منصة "إكس".



وتحت عنوان "يا ست الدنيا يا بيروت"، كتب النيادي في منشوره: "سلامٌ إلى المدينة التي تتنفّس فنًاً، وتراثاً، وثقافة، وجمالًا... وسلام إلى لبنان الحبيب وطن فيروز، وإلى أهله الطيّبين".

Here's a snap of #Beirut - the city that breathes art, culture, and beauty - that I was able to capture from the ISS. My heartfelt greetings to #Lebanon and its wonderful people.🇱🇧 pic.twitter.com/Vr965YGfdW — Sultan AlNeyadi (@Astro_Alneyadi) August 26, 2023 Advertisement





تجدر الإشارة إلى أن النيادي أدّى منذ التحاقه بمحطة الفضاء الدولية في آذار الماضي عددًا من المهام والتجارب، التي تتعلق بالتحديات الروبوتية للطلاب، وعلم الوراثة النباتية، وصحة الإنسان في الجاذبية الصغرى للتحضير للاستكشاف خارج مدار الأرض المنخفض.