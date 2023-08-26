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لبنان

"ست الدنيا بيروت" من الفضاء... بعدسة الرائد الإماراتي سلطان النيادي (صور)

Lebanon 24
26-08-2023 | 11:15
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نشر رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي صورة للعاصمة اللبنانية بيروت من الفضاء عبر حسابه على منصة "إكس".

وتحت عنوان "يا ست الدنيا يا بيروت"، كتب النيادي في منشوره:  "سلامٌ إلى المدينة التي تتنفّس فنًاً، وتراثاً، وثقافة، وجمالًا... وسلام إلى لبنان الحبيب وطن فيروز، وإلى أهله الطيّبين".
 
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تجدر الإشارة إلى أن النيادي أدّى منذ التحاقه بمحطة الفضاء الدولية في آذار الماضي عددًا من المهام والتجارب، التي تتعلق بالتحديات الروبوتية للطلاب، وعلم الوراثة النباتية، وصحة الإنسان في الجاذبية الصغرى للتحضير للاستكشاف خارج مدار الأرض المنخفض.

لبنان

تكنولوجيا وعلوم

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