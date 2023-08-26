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لبنان

سليم قدم التعازي لعائلة الشهيد صعب: قدر الجيش أن يقدّم الشهداء لحماية لبنان

Lebanon 24
26-08-2023 | 11:44
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قدم وزير الدفاع الوطني موريس سليم، بعد ظهر اليوم في الشويفات، التعازي الى عائلة النقيب الطيار الشهيد ريشار صعب الذي استشهد في حادثة سقوط المروحية العسكرية قبل ايام في منطقة حمانا. 
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وأبلغ الوزير سليم عائلة الشهيد الطيار صعب أنّ حزنهم هو حزن جميع اللبنانيين الذين آلمهم هذا الحادث، وأن التحقيق مستمر لمعرفة الأسباب التي أدت الى سقوط الطوافة، وقال: "إذا كان قدر الجيش أن يودع دائماً الشهيد تلو الآخر في سبيل حماية لبنان وسيادته وأمنه، فان من حق عائلات هؤلاء الشهداء أن تفاخر بأنها قدمت على مذبح الوطن أبطالاً كانوا أوفياء للقسم الذي رددوه وما تراجعوا يوماً رغم التحديات والظروف الصعبة التي تمر بها المؤسسات العسكرية والأمنية وفي مقدمها الجيش".
 
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