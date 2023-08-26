بعد أيّام.. إليكم ما سيشهده الإنترنت في لبنان

وصلت مؤخراً إلى هواتف المواطنين في مختلف المناطق اللبنانية رسائل من موزعي الإنترنت تفيدُ بأنّ كافة الأسعار ستشهدُ تعديلاتٍ جديدة اعتباراً من يوم 1 أيلول المُقبل.

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وفي السِّياق، قالت مصادر ناشطة في قطاع موزعي خدمات الإنترنت لـ"لبنان24" إنَّ الرسم الشهري سيرتفعُ أكثر من 6 دولاراتٍ بالحد الأدنى، وأضافت: "على سبيل المثال، فإنّ الباقة التي كانت مقابل 18 دولاراً ستُصبح مقابل 25 دولاراً أو أكثر، في حين أنَّ الباقات الأخرى ستشهدُ أيضاً زيادات متفاوتة".