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لبنان

لحظةٌ مأسوية لشاب مشنوق في زحلة.. عُلِّق بـ"حبلٍ" على الطريق!

Lebanon 24
26-08-2023 | 12:36
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عثر مواطنون، اليوم السبت، على جُثّة أحد الشبان معلقة بحبلٍ على جانب طريق عام ضهور زحلة بالقرب من منتجع "Domaine المعقر". 
 
وعلى الفور، حضرت القوى الأمنيّة إلى المكان وباشرت تحقيقاتها بالحادث، فيما رجّحت المعلومات أن تكون الحادثة عملية انتحار.
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