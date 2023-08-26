بالفيديو.. وزير الأشغال يواجه دبابة إسرائيليّة: "هني فلو ونحنا بقينا"

تزامن حفل إطلاق مشروع طريق البداية الذي أطلقه وزير الأشغال في حكومة تصريف الأعمال علي حمية من مرتفعات كفرشوبا مع استنفار كبير للقوات الإسرائيلية في المكان.



ونشرَ مراسل قناة "المنار" علي شعيب صوراً تُوثق الإستنفار الإسرائيلي، حيث استحضر جيش العدو دبابات الميركافا وسط انتشار لجنودٍ له مقابل الجموع اللبنانية.



وكان اتحاد بلديات العرقوب وبلدية كفرشوبا أقاموا احتفالاً لمناسبة صدور مرسوم من مجلس الوزراء بتصنيف طريق كفرشوبا وإطلاق ورشة تعبيدها برعاية وزير الاشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الاعمال علي حمية والنائبين علي فياض وقاسم هاشم.



وقال حمية من المناسبة: "هني فلو ونحنا بقينا".