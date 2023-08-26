بالفيديو.. وزير الأشغال يواجه دبابة إسرائيليّة: "هني فلو ونحنا بقينا"

إستنفار صهيوني كبير رافق حفل إطلاق مشروع #طريق_البداية الذي اطلقه وزير الأشغال _علي حمية من مرتفعات #كفرشوبا pic.twitter.com/YaXMclV6QK
— علي شعيب || Ali Shoeib 🇱🇧 (@alishoeib1970) August 26, 2023
إستنفار صهيوني كبير رافق حفل إطلاق مشروع #طريق_البداية الذي اطلقه وزير الأشغال _علي حمية من مرتفعات #كفرشوبا pic.twitter.com/YaXMclV6QK
بوجه آلة الحرب الصهيونية ..
الوزير #علي_حمية من #كفرشوبا : هني فلو ونحنا بقينا . pic.twitter.com/fMdUcuUk0M
— علي شعيب || Ali Shoeib 🇱🇧 (@alishoeib1970) August 26, 2023
بوجه آلة الحرب الصهيونية ..
الوزير #علي_حمية من #كفرشوبا : هني فلو ونحنا بقينا . pic.twitter.com/fMdUcuUk0M