افتتح "حزب الله"، اليوم السبت، "متحف بعلبك الجهادي" (حكاية الشمس للأرض) في بعلبك، برعاية رئيس المجلس السياسي في حزب الله السيد إبراهيم أمين السيّد.

وتبلغ مساحة المتحف 10452 متراً مربعاً، في حين أنه يتضمن حوالى 50 آلية من الغنائم التي حصل عليها "حزب الله" منذ العام 1982 تاريخ الإجتياح الإسرائيلي للبنان مروراً بالتحرير الأول للجنوب من العدو الإسرائيلي عام 2000 وحرب تموز عام 2006 وصولًا للتحرير الثاني من للسلسلة الشرقية وجرود البقاع عام 2017.

وتخلل حفل الافتتاح كلمة للسيد إبراهيم أمين السيد، قال فيها: "نقوم ببرامج من هذا النوع من معالم ومعارض ومتاحف وغير ذلك حتى لا تضيع الانتصارات والإنجازات. ما سترونه من متحف للآليات العسكرية هو شاهد على قدرة المقاومة وكفاءتها وعلى هزيمة العدو وضعفه".



وخلال حفل افتتاح المعلم، شرح ضابط من "حزب الله" أهداف المتحف السياحي والجهادي في بعلبك، موضحاً ما يتضمّنه من مقتنيات وآثار.