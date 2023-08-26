هذا ما سجّله سعر صرف الدولار مساء اليوم

تراوح سعر صرف الدولار في السوق الموزاية مساء اليوم السبت ما بين 89000 و89500 ليرة لبنانية للدولار الواحد.



وكان سجل سعر صرف الدولار صباح اليوم، ما بين 89300 و89600 ليرة لبنانية للدولار الواحد.

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