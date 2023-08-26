رقم يُظهر موقع لبنان عالمياً على صعيد الفقر.. إكتشفوا مرتبته!

نشرَ موقع "wisevoter" المُختص بالإحصاءات، بياناتٍ جديدة كشفت نسبة الفقر في أغلب دول العالم لاسيما في البُلدان العربيّة.

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وتربّعت دولة غينيا الإستوائية على رأس قائمة دول العالم، إذ بلغت نسبة الفقر فيها 76.8%، ليأتي جنوب السودان في المرتبة الثانية بنسبة فقر بلغت 76.4%. أما مدغشقر فجاءت في المرتبة الثالثة بنسبة فقر بلغت 70.7% لتحلّ غينيا بيساو في المرتبة الرابعة بنسبة فقر بلغت 69.3%، في حين جاءت إريتريا في المرتبة الخامسة باعتبار أن نسبة الفقر فيها بلغت 69%.

أما المرتبة السادسة فكانت من نصيب بوروندي التي بلغت نسبةُ الفقر فيها 64.9%، فيما جاءت جمهورية الكونغو الديمقراطية في المرتبة السابعة بنسبة فقر ناهزت الـ64.9%. أما المرتبة الثامنة فكانت من نصيب جمهورية إفريقيا الوسطى بنسبة فقر بلغت 62% لتأتي غواتيمالا في المرتبة التاسعة بنسبة فقر بلغت 59.3%، في حين أن المرتبة العاشرة كانت من نصيب دولة إيسواتيني بنسبة فقر بلغت 58.9%.

ماذا عن الدّول العربية؟

وبعد جنوب السودان، حلّ اليمن في المرتبة 20 عالمياً إذ بلغت نسبة الفقر فيه 48.6%، ليأتي السودان بعده في المرتبة 23 عالمياً بنسبة فقر في أوساط سكانه بلغت 46.5%.

كذلك، فقد حلّت جُزر القمر في المرتبة 26 عالمياً إذ بلغت نسبة الفقر فيها 42.4%، فيما جاءت مصر في المرتبة 47 عالمياً بنسبة فقر بلغت 32.5%. أما موريتانيا فكانت في المرتبة 49 عالمياً بنسبة فقر بلغت 31%، في حين جاءت فلسطين المحتلة في المرتبة 51 عالمياً بنسبة فقر ناهزت 29.2%. أما لبنان، فقد أحرز المرتبة الـ53 عالمياً إذ بلغت نسبة الفقر فيه 27.4%، ليأتي بعده العراق في المرتبة 95 عالمياً إثر بلوغ نسبة الفقر فيه 18.9%.

أما تونس فقد حلّت في المرتبة 114 عالمياً بنسبة فقر بلغت 15.2%، لتأتي الجزائر بعدها في المرتبة 149 عالمياً بنسبة فقر بلغت 5.5%. أما المغرب فجاء في المرتبة 151 عالمياً بنسبة فقر ناهزت الـ4.8%.