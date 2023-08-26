كيف علّقت السفارة الروسية على مسألة توقيف مُواطنين روسيين في لبنان؟

أفادت السفارة الروسية لدى لبنان، بأنها تسعى لتبيان الظروف التفصيلية لواقعة احتجاز مواطنين روس في لبنان، مشيرة إلى أنّ القنصلية الروسية ستتواصل مع المواطنين المحتجزين.

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وقال مصدر من السفارة الروسية، لوكالة "سبوتنيك"، اليوم السبت: "السفارة على علم بالوضع الراهن فيما يتعلق باحتجاز مواطنين روس في لبنان، وتتخذ الخطوات اللازمة لتستوضح الظروف التفصيلية من الجانب اللبناني".



ولفتت السفارة إلى أنها "تتخذ الخطوات اللازمة لوصول القنصلية إلى المواطنين الروس المحتجزين، وفقًا للقوانين الدولية والمحلية".

وكان الأمن العام اللبناني أوقف مواطناً روسياً وزوجته أثناء محاولتهما مغادرة لبنان عبر مطار بيروت الدولي، وذلك بتهمة التجسس لصالح العدو الإسرائيلي.