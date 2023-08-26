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لبنان
إنّها المأساة.. الطفلة نايا حنا ضحية "رصاصة طائشة" تُفارق الحياة!
Lebanon 24
26-08-2023
|
16:06
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أفادت صحيفة "النهار"، اليوم السبت، بأن الطفلة نايا حنا التي أصيبت برصاصة طائشة في الحدت قبل نحو شهر، فارقت الحياة في المستشفى هذا المساء بعدما قضت أياماً صعبة بغيبوبة.
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