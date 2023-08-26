إنّها المأساة.. الطفلة نايا حنا ضحية "رصاصة طائشة" تُفارق الحياة!

أفادت صحيفة "النهار"، اليوم السبت، بأن الطفلة نايا حنا التي أصيبت برصاصة طائشة في الحدت قبل نحو شهر، فارقت الحياة في المستشفى هذا المساء بعدما قضت أياماً صعبة بغيبوبة.

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