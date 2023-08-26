30
o
بيروت
32
o
طرابلس
26
o
صور
32
o
جبيل
30
o
صيدا
30
o
جونية
31
o
النبطية
31
o
زحلة
31
o
بعلبك
21
o
بشري
30
o
بيت الدين
31
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
صمتٌ فرنسي لافت حيال الانتقادات لمهمة لودريان
Lebanon 24
26-08-2023
|
23:03
A-
A+
photos
0
A+
A-
بدا لافتاً الصمت المطبق الذي تلزمه الدوائر الديبلوماسية الفرنسية حيال كل ما أثير ويُثار في لبنان عقب توزيع رسائل الموفد الرئاسي الفرنسي إلى لبنان جان ايف لودريان على النواب، في وقت عكس الانقسام النيابي الواسع حيال الاستجابة من عدمها للإجابة على هذه الرسائل العمق المقلق لواقع التجاذبات الحادة حول الازمة الرئاسية وكل ما يتصل بتداعياتها على المستوى الداخلي.
Advertisement
وبحسب" النهار"، لم يعد خافياً أنّ الرهانات المعقودة على إمكان تحقيق لودريان في زيارته الثالثة المفترضة لبيروت باتت في أدنى مستوياتها ولا شيء يدعو إلى تبديد التوقّعات القاتمة في هذا السياق حتّى في ظل ما تردَّد من كلام على امكان مواكبة موفدين من دول المجموعة الخماسية لمهمة لودريان والكلام عن زيارة موفد قطري لبيروت، إذ إنّ المعطيات المتصلة بمجمل مواقف الخارج المعني بالأزمة اللبنانية لا تشجّع أبداً على توقع تبدلات جوهرية إيجابية في المناخات المحيطة بالأزمة.
وقالت مصادر معنية لـ"الجمهورية"، إنّ بعض اطراف اللقاء الخماسي ضالعون في تحريك هذه الحملة، ربطاً بما يدور من مفاوضات حول ملفات اخرى اقليمياً ودولياً، بحيث يصعّدون في لبنان ليحصلوا على ما يريدون في الاقليم.
كذلك، فإنّ المتحاملين على لودريان ربما يهدفون الى احباط الحوار بين "التيار الوطني الحر" و"حزب الله"، لاعتقادهم انّ نجاحه من شأنه ان يغيّر حتماً في موازين القوى في الاستحقاق الرئاسي لغير مصلحتهم.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
المطار أغلق... دولةٌ من دون كهرباء منذ الأمس
Lebanon 24
المطار أغلق... دولةٌ من دون كهرباء منذ الأمس
05:36 | 2023-08-26
26/08/2023 05:36:18
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد أيّام.. إليكم ما سيشهده الإنترنت في لبنان
Lebanon 24
بعد أيّام.. إليكم ما سيشهده الإنترنت في لبنان
12:14 | 2023-08-26
26/08/2023 12:14:56
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو نادر من بيروت قبل 44 عاماً.. شاهدوا ما جرى في "الرملة البيضا"!
Lebanon 24
فيديو نادر من بيروت قبل 44 عاماً.. شاهدوا ما جرى في "الرملة البيضا"!
14:25 | 2023-08-26
26/08/2023 02:25:47
Lebanon 24
Lebanon 24
لحظةٌ مأسوية لشاب مشنوق في زحلة.. عُلِّق بـ"حبلٍ" على الطريق!
Lebanon 24
لحظةٌ مأسوية لشاب مشنوق في زحلة.. عُلِّق بـ"حبلٍ" على الطريق!
12:36 | 2023-08-26
26/08/2023 12:36:31
Lebanon 24
Lebanon 24
حادثة مُحزنة.. طبيبة لبنانية شابّة تخسرُ حياتها في سريلانكا (صورة)
Lebanon 24
حادثة مُحزنة.. طبيبة لبنانية شابّة تخسرُ حياتها في سريلانكا (صورة)
13:45 | 2023-08-26
26/08/2023 01:45:45
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
05:00 | 2023-08-27
دورٌ ينتظرُ جنبلاط.. هذا ما سيجمعهُ بنصرالله!
05:22 | 2023-08-27
صيادو الاسماك.. لوضع حد للتفلت في الصيد البحري واستعمال الديناميت
05:01 | 2023-08-27
عند الحدود الجنوبية.. هذا ما فعلته دورية إسرائيليّة اليوم
04:57 | 2023-08-27
إشتباكٌ بين الجيش ومطلوبين.. ماذا يحصل في البقاع؟
04:52 | 2023-08-27
مشهدٌ ساحر في لبنان.. "شلال خفي" يتدفق من "حفرة واسعة"! (فيديو)
04:23 | 2023-08-27
دخانٌ أسود كثيف في طرابلس.. حريقٌ كبير وفيديو يرصد ما جرى
فيديو
مُعجب يقتحم المسرح ويحاول الإقتراب من بطلة "الثمن" رزان جمال.. شاهدوا ماذا حصل (فيديو)
Lebanon 24
مُعجب يقتحم المسرح ويحاول الإقتراب من بطلة "الثمن" رزان جمال.. شاهدوا ماذا حصل (فيديو)
02:14 | 2023-08-27
27/08/2023 12:32:58
Lebanon 24
Lebanon 24
ظهرت بنحافة زائدة: نادين الراسي تتعرّض لوعكة صحية.. والجمهور قلق على صحتها (فيديو)
Lebanon 24
ظهرت بنحافة زائدة: نادين الراسي تتعرّض لوعكة صحية.. والجمهور قلق على صحتها (فيديو)
01:24 | 2023-08-27
27/08/2023 12:32:58
Lebanon 24
Lebanon 24
هيفا وهبي تتعرّض لموقف محرج على المسرح.. شاهدوا ماذا حصل معها (فيديو)
Lebanon 24
هيفا وهبي تتعرّض لموقف محرج على المسرح.. شاهدوا ماذا حصل معها (فيديو)
01:48 | 2023-08-25
27/08/2023 12:32:58
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24