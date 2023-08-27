جلسة انتخاب قريبة؟

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في ظل استمرار المراوحة السياسية، وفي محاولة لمعرفة التوازنات النيابية الجديدة بعد اعادة التموضع التي يقوم بها رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل، تتحدث مصادر مطلعة عن امكان ان يدعو الرئيس نبيه بري لجلسة جديدة لانتخاب رئيس للجمهورية.وبحسب المصادر فإن بري سيتجنب من خلال دعوته هذه كل الضغوط التي تمارس عليه من بعض الدول الخارجية بحجة رفض تعطيل جلسات الانتخاب، وسيكسب تاليا الوقت بإنتظار عودة المبعوث الفرنسي.وتقول المصادر ان خروج قوى المعارضة بخسارة جدية على مستوى عدد الاصوات النيابية سيعني حتما أن التهديد بالعقوبات للدفع بإتجاه عقد جلسات متتالية سينتهي، لان العقوبات عندها ستكون في خدمة فريق الثامن من اذار.