الاستقرار الأمني سيصبح أولوية

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يعاني لبنان من بعض التفلت الأمني الذي يظهر على شكل اشكالات واشتباكات لها طابع سياسي وطائفي، وهذا الامر قد يتزايد في الاسابيع المقبلة في ظل وجود رغبة جدية بممارسة ضغوط على القوى السياسية لانتخاب رئيس جديد للجمهورية.وبحسب مصادر مطلعة فإن هذا الإختلال في الواقع الامني سيتوقف بعد صدور تقرير "شركة توتال" والذي يقول بأن هناك كميات تجارية من الغاز والنفط في البلوك رقم ٩، لان الأولوية ستكون عندها، استخراج الغاز وتصديره.وتقول المصادر ان الحفاظ على الامن والاستقرار سيكون خطاً احمر لدى الكثير من الدول المؤثرة في بيروت، والمستفيدة من تصدير الغاز من الشواطئ الشرقية للبحر المتوسط.