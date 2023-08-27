التباين مستمر بين نواب المعارضة

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في وقتٍ بات معلوماً فيه أنّ أغلبيّة نواب المعارضة، وخصوصاً "الجمهوريّة القويّة" يُعارضون فحوى رسالة الموفد الرئاسيّ الفرنسيّ جان إيف لودريان، وحضور أيّ حوار قد يدعو إليه، يُبدي بعض النواب المعارضين الآخرين تجاوبهم مع الرسالة الفرنسيّة، على الرغم من ملاحظاتهم الكثيرة عليها، من باب إعطاء باريس فرصة أخيرة كيّ تنجح بمبادرتها، لأنّهم يعتبرون أنّها يُمكن أنّ تُشكّل الحلّ أمام اللبنانيين للخروج من الفراغ الرئاسيّ.