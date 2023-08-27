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لبنان

خبرٌ إيجابي جداً عن الدولار.. إليكم ما سيجري!

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
27-08-2023 | 03:30
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كشفت مصادر ماليَّة لـ"لبنان24" أنَّ كلام حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري عن دفع الرّواتب بالدولار عن شهر آب الجاري، قد يتكرّرُ خلال الأشهر المُقبلة، أضافت: "منصوري أقرّ بأن ضخ الليرة في السوق سيؤدي إلى التأثير سلباً على سعر الصرف، وبالتالي كان القرار بضخّ الدولار في السوق عبر الموظفين لصالح سعر العملة الخضراء، وهذا الأمر قد يتكرّر حكماً ومصرف لبنان يعي ذلك".
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وأوضحت المصادر أنَّ منصوري يعي تماماً أنّ ضخ الدولارات عبر موظفي القطاع العام سيُرسي جانباً من الطمأنينة في السوق، مشيرةً إلى أنَّ تلك الخطوة ستؤدي إلى إستقرار في سعر الصرف لا وبل إلى إنتعاشٍ على صعيد الدولار، وأضافت: "ما يقومُ به مصرف لبنان على صعيدِ شراء الدولار بشكلٍ لا يؤدّي إلى إهتزاز في السوق، سيؤثر إيجاباً على السعر وبالتالي لا تحليق له كما جرى الترويج مُسبقاً".
المصدر: خاص "لبنان 24"

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