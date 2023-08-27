خبرٌ إيجابي جداً عن الدولار.. إليكم ما سيجري!

كشفت مصادر ماليَّة لـ"لبنان24" أنَّ كلام حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري عن دفع الرّواتب بالدولار عن شهر آب الجاري، قد يتكرّرُ خلال الأشهر المُقبلة، أضافت: "منصوري أقرّ بأن ضخ الليرة في السوق سيؤدي إلى التأثير سلباً على سعر الصرف، وبالتالي كان القرار بضخّ الدولار في السوق عبر الموظفين لصالح سعر العملة الخضراء، وهذا الأمر قد يتكرّر حكماً ومصرف لبنان يعي ذلك".

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