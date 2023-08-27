مشهدٌ لافت في وداع طلال سلمان

كان مُتوقعاً تماماً المأتم المهيب للصحافي الراحل طلال سلمان في شمسطار، أمس السبت، فيما كان لافتاً اجتماع أطرافٍ كثيرة "متعارضة سياسياً" في المكان نفسه لتأدية واجب العزاء برحيل "ناشر جريدة السفير" العروبي والوطني.

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أحدُ الصحافيين الحاضرين الذين تابعوا المأتم قال لـ"لبنان24": "طلال سلمان في مماته جمع كل اللبنانيين بمختلف إنتماءاتهم.. الأحزاب كلها نعتهُ، تلك التي كانت ضده أو معه.. حقاً، كان طلال سلمان وطناً في إنسان".