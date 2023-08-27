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لبنان

عند شاطئ صور.. هذا ما اكتشفه المواطنون!

Lebanon 24
27-08-2023 | 02:33
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عثر مواطنون على أسماكٍ كبيرة ومُعمّرة نافقة يفوق وزنها الـ100 كلغ عند شاطئ مدينة صور.
 
وأشارت المصادر إلى أنّ سبب نفوق تلك السمكة هو "التوربين المُتفجر" الذي يلقيه الصيادون في المياه لإصطياد وقتل الأسماك. 
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