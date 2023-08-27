عند شاطئ صور.. هذا ما اكتشفه المواطنون!

عثر مواطنون على أسماكٍ كبيرة ومُعمّرة نافقة يفوق وزنها الـ100 كلغ عند شاطئ مدينة صور.

وأشارت المصادر إلى أنّ سبب نفوق تلك السمكة هو "التوربين المُتفجر" الذي يلقيه الصيادون في المياه لإصطياد وقتل الأسماك.