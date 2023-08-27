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لبنان

آخر كلام من باسيل عن "حزب الله".. ماذا قال؟

Lebanon 24
27-08-2023 | 02:38
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رأى رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل أن "المناطق في ظل اللامركزية، تتمتعُ بسلطتها وإدارتها، من دون أن تنشقّ عن المركز أو أن يخسر المركز من قوته في السياسة الخارجية والدفاعية وبالنقد الموحد وبدولة واحدة موحدة، وقال: "إننا نتحدث فقط عن إنماء مناطقي يسمح للسلطات المحلية المنتخبة أن يكون لديها مداخيل أكبر وأن تتمكن من خدمة الناس بشكل أكبر".
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وفي كلمة ألقاها في العشاء السنوي لهيئة قضاء البقاع الغربي، قال باسيل: ""تأخرنا في الأمر المُشار إليه كثيراً وليس منذ العام 1990 بل منذ الاستقلال، وعندما نطالب باللامركزية الادارية نطالب بأمر يستحقه اللبنانيون وعوضا عن انتظار تحويل الاموال للبلديات والمناطق عندها الاموال تأتي مباشرة الى خزينة البلدية أو المنطقة، ويبقى المطار والاوتوستراد الدولي ومعمل الكهرباء تذهب أموالها الى الصندوق الائتماني لأنه لا يجوز أن تبقى بين يدي المنظومة". 
 
وأكد أن "التيار يرى في انتخاب رئيس الجمهورية فرصة، ولكن ليس هو الحل الوحيد"، وأضاف: "لذا طرحنا هذين الموضوعين أي اللامركزية الادارية والصندوق الائتماني ورأينا أنه إذا أردنا أن يكون عهد الرئيس المقبل ناجحاً، علينا أن نقوم بتغيير حقيقي في البلد على الاقل على مستوى حياة الناس، وأدرك أن هذين الامرين لا يمكناننا من ايجاد الحلول لمشكلة السلاح ولا لمشكلة الاستراتيجية الدفاعية، وعلاقتنا مع اي من الدول ولكن يسمحان للبنانيين بالعيش بكرامتهم وأن تصل اليهم الخدمات كما يجب".
 
وشدد باسيل على أن "التيار سيخوض معركة اللامركزية الإدارية والصندوق الإئتماني وصولاً الى بناء الدولة"، وتابع: "كما حصلنا على القانون الانتخابي واستعادة الجنسية سنحصل على هذين المطلبين لجميع اللبنانيين ولكل المناطق".
 
وعن العلاقة مع "حزب الله"، قال باسيل: "حوارنا مع الحزب هو فقط حول اللامركزية والصندوق الائتماني ومشروع بناء الدولة لينتخب على اساسها رئيس للجمهورية يتوافق مع هذا المشروع لبناء الدولة، لأننا لن نقبل برئيس لا يجسد للبنانيين فكرة الدولة ونأمل أن يتوسع هذا الحوار ليطال جميع الافرقاء".
 
 
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