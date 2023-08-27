30
o
بيروت
32
o
طرابلس
26
o
صور
32
o
جبيل
30
o
صيدا
30
o
جونية
31
o
النبطية
31
o
زحلة
31
o
بعلبك
21
o
بشري
30
o
بيت الدين
31
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
آخر كلام من باسيل عن "حزب الله".. ماذا قال؟
Lebanon 24
27-08-2023
|
02:38
A-
A+
photos
0
A+
A-
رأى رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل أن "المناطق في ظل اللامركزية، تتمتعُ بسلطتها وإدارتها، من دون أن تنشقّ عن المركز أو أن يخسر المركز من قوته في السياسة الخارجية والدفاعية وبالنقد الموحد وبدولة واحدة موحدة، وقال: "إننا نتحدث فقط عن إنماء مناطقي يسمح للسلطات المحلية المنتخبة أن يكون لديها مداخيل أكبر وأن تتمكن من خدمة الناس بشكل أكبر".
Advertisement
وفي كلمة ألقاها في العشاء السنوي لهيئة قضاء البقاع الغربي، قال باسيل: "
"تأخرنا في الأمر المُشار إليه كثيراً وليس منذ العام 1990 بل منذ الاستقلال، وعندما نطالب باللامركزية الادارية نطالب بأمر يستحقه اللبنانيون وعوضا عن انتظار تحويل الاموال للبلديات والمناطق عندها الاموال تأتي مباشرة الى خزينة البلدية أو المنطقة، ويبقى المطار والاوتوستراد الدولي ومعمل الكهرباء تذهب أموالها الى الصندوق الائتماني لأنه لا يجوز أن تبقى بين يدي المنظومة".
وأكد أن "التيار يرى في انتخاب رئيس الجمهورية فرصة، ولكن ليس هو الحل الوحيد"، وأضاف: "لذا طرحنا هذين الموضوعين أي اللامركزية الادارية والصندوق الائتماني ورأينا أنه إذا أردنا أن يكون عهد الرئيس المقبل ناجحاً، علينا أن نقوم بتغيير حقيقي في البلد على الاقل على مستوى حياة الناس، وأدرك أن هذين الامرين لا يمكناننا من ايجاد الحلول لمشكلة السلاح ولا لمشكلة الاستراتيجية الدفاعية، وعلاقتنا مع اي من الدول ولكن يسمحان للبنانيين بالعيش بكرامتهم وأن تصل اليهم الخدمات كما يجب".
وشدد باسيل على أن "التيار سيخوض معركة اللامركزية الإدارية والصندوق الإئتماني وصولاً الى بناء الدولة"، وتابع: "كما حصلنا على القانون الانتخابي واستعادة الجنسية سنحصل على هذين المطلبين لجميع اللبنانيين ولكل المناطق".
وعن العلاقة مع "حزب الله"، قال باسيل: "حوارنا مع الحزب هو فقط حول اللامركزية والصندوق الائتماني ومشروع بناء الدولة لينتخب على اساسها رئيس للجمهورية يتوافق مع هذا المشروع لبناء الدولة، لأننا لن نقبل برئيس لا يجسد للبنانيين فكرة الدولة ونأمل أن يتوسع هذا الحوار ليطال جميع الافرقاء".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
المطار أغلق... دولةٌ من دون كهرباء منذ الأمس
Lebanon 24
المطار أغلق... دولةٌ من دون كهرباء منذ الأمس
05:36 | 2023-08-26
26/08/2023 05:36:18
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد أيّام.. إليكم ما سيشهده الإنترنت في لبنان
Lebanon 24
بعد أيّام.. إليكم ما سيشهده الإنترنت في لبنان
12:14 | 2023-08-26
26/08/2023 12:14:56
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو نادر من بيروت قبل 44 عاماً.. شاهدوا ما جرى في "الرملة البيضا"!
Lebanon 24
فيديو نادر من بيروت قبل 44 عاماً.. شاهدوا ما جرى في "الرملة البيضا"!
14:25 | 2023-08-26
26/08/2023 02:25:47
Lebanon 24
Lebanon 24
لحظةٌ مأسوية لشاب مشنوق في زحلة.. عُلِّق بـ"حبلٍ" على الطريق!
Lebanon 24
لحظةٌ مأسوية لشاب مشنوق في زحلة.. عُلِّق بـ"حبلٍ" على الطريق!
12:36 | 2023-08-26
26/08/2023 12:36:31
Lebanon 24
Lebanon 24
حادثة مُحزنة.. طبيبة لبنانية شابّة تخسرُ حياتها في سريلانكا (صورة)
Lebanon 24
حادثة مُحزنة.. طبيبة لبنانية شابّة تخسرُ حياتها في سريلانكا (صورة)
13:45 | 2023-08-26
26/08/2023 01:45:45
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
05:00 | 2023-08-27
دورٌ ينتظرُ جنبلاط.. هذا ما سيجمعهُ بنصرالله!
04:00 | 2023-08-27
باسيل يحفظ خط الرجعة؟
05:22 | 2023-08-27
صيادو الاسماك.. لوضع حد للتفلت في الصيد البحري واستعمال الديناميت
05:01 | 2023-08-27
عند الحدود الجنوبية.. هذا ما فعلته دورية إسرائيليّة اليوم
04:57 | 2023-08-27
إشتباكٌ بين الجيش ومطلوبين.. ماذا يحصل في البقاع؟
04:52 | 2023-08-27
مشهدٌ ساحر في لبنان.. "شلال خفي" يتدفق من "حفرة واسعة"! (فيديو)
فيديو
مُعجب يقتحم المسرح ويحاول الإقتراب من بطلة "الثمن" رزان جمال.. شاهدوا ماذا حصل (فيديو)
Lebanon 24
مُعجب يقتحم المسرح ويحاول الإقتراب من بطلة "الثمن" رزان جمال.. شاهدوا ماذا حصل (فيديو)
02:14 | 2023-08-27
27/08/2023 12:35:16
Lebanon 24
Lebanon 24
ظهرت بنحافة زائدة: نادين الراسي تتعرّض لوعكة صحية.. والجمهور قلق على صحتها (فيديو)
Lebanon 24
ظهرت بنحافة زائدة: نادين الراسي تتعرّض لوعكة صحية.. والجمهور قلق على صحتها (فيديو)
01:24 | 2023-08-27
27/08/2023 12:35:16
Lebanon 24
Lebanon 24
هيفا وهبي تتعرّض لموقف محرج على المسرح.. شاهدوا ماذا حصل معها (فيديو)
Lebanon 24
هيفا وهبي تتعرّض لموقف محرج على المسرح.. شاهدوا ماذا حصل معها (فيديو)
01:48 | 2023-08-25
27/08/2023 12:35:16
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24