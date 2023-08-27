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لبنان

قبيسي: السيادة تبدأ بانتصار الوطن

Lebanon 24
27-08-2023 | 02:50
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شدد النائب هاني قبيسي على أن "السيادة تبدأ بانتصار الوطن وليس بانتصار الاحزاب على الوطن ولا انتصار الطوائف على الوطن"، وقال: "مع الأسف كثيرون يسعون لانتصار أحزابهم على وطنهم بسعيهم للاختلاف والفرقة والابتعاد عن الوحدة الوطنية".
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وخلال إلقائه كلمة حركة "أمل" في احتفال تأبيني في عنقون بحضور النائبين ميشال موسى وعلي عسيران، قال قبيسي: "ما نمر به هذه الايام هو مؤامرة حيكت علينا. نحن من قاومنا وقدمنا الشهداء حتى تحرر هذا الوطن. نعم حررنا بلدنا بسلاحنا الذي كان متواضعاً، ولكننا تمسكنا بمبادئنا وقيمنا، فهزمنا كل مؤمراتهم. نعم هزمنا الدبابات الاسرائيلية في وطننا وحررنا الحقول ولكننا وللاسف فشلنا في تحرير عقول بعض الساسة الذين يسعون كل ساعة الى تمزيق هذا الوطن وزرع الخلافات بين أبنائه بلغة طائفية ومذهبية".

أضاف: "البعض ينادي بالفيدرالية وآخر باللامركزية التي تفصل اللبنانيين بعضهم عن بعض وآخرون يعددون اللغات والقواعد والقضايا، فلا يجتمع اللبنانيون حول قضية واحدة. هذه المؤامرة يجب ان نعي لها تماما، فالمواطن اللبناني هو أكثر وعياً من أغلب السياسيين الذين يعملون بلغة طائفية ومذهبية".
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