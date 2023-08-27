رسمياً.. إدراجُ "درب الصليب" على الخريطة السياحية الدينيّة

أدرج وزير السياحة في حكومة تصريف الاعمال وليد نصار "درب الصليب في محمية مارجرجس" في بلدة ترتج على الخريطة السياحية الدينية، وهو من تصميم وتنفيذ وانجاز ابن البلدة ورئيس مجلس الرعية المارونية في الكويت المهندس جوزيف اسطفان وعقيلته السيدة ظريفه حبشي.

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وكان البطريرك الماروني الكاردينال مار بشاره بطرس الراعي بارك وكرس هذا الدرب في الاحتفال الذي أقيم في آب 2021، وهو يستقطب الزوار والسواح من كل بلدان العالم. وكان البطريرك الماروني الكاردينال مار بشاره بطرس الراعي بارك وكرس هذا الدرب في الاحتفال الذي أقيم في آب 2021، وهو يستقطب الزوار والسواح من كل بلدان العالم.

وللإشارة، فإن المهندس اسطفان ما زال يعمل على إنجاز بعض الأعمال في ذاك الدرب لتطويره.