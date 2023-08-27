رسالةٌ من الراعي إلى الأجهزة الأمنيّة: لتعزيز حماية المعابر اللبنانيّة

جدّد البطريرك المارونيّ الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي دعوته لإنتخاب رئيسٍ جديد للجمهورية، متسائلاً عن سبب حرمانِ لبنان من إنجاز هذا الإستحقاق، وأضاف: "كذلك، نسأل: لماذا ينتهك الميثاق الذي ينص على أن يكون رئيس الجمهورية مسيحياً مارونياً ورئيس الحكومة مسلماً سنياً ورئيس مجلس النواب مسلماً شيعياً؟".

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وخلال عظة الأحد، تمنّى الراعي أن يتجرّد المسؤولون في لبنان من مصالحهم الخاصّة وتغليب مصلحة الوطن فوق الاعتبارات كافة.

كذلك، توجّه الراعي إلى الأجهزة الأمنية، داعياً إياها إلى تعزيز حماية المعابر اللبنانية.