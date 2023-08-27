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لبنان

مشهدٌ ساحر في لبنان.. "شلال خفي" يتدفق من "حفرة واسعة"! (فيديو)

Lebanon 24
27-08-2023 | 04:52
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نشرت المُصوّرة اللبنانية هيَا العجمي مقطع فيديو عبر حسابها على "إنستغرام" يعكس مشهداً ساحراً لـ"شلالات بالوع بلعة" في لبنان.
 
 
وقالت العجمي في حديثٍ عبر شبكة "CNN" الأميركيّة إنّ "لبنان يتمتعُ بطبيعة ساحرة تجعلك تشعر بأنك على قيد الحياة"، مشيرة إلى أن "طبيعة البلد جذبت الكثير من السيّاح".
 
وعن "بالوع بلعة"، قالت العجمي إنه "من الصعب معرفة مصدر المياه عند مشاهدة الشلال، ما يجعلهُ مميزاً للغاية"، وتضيف: "المياه تتدفق من حفرة واسعة وهذا مشهدٌ غير اعتيادي". 
 
كيف تصل إلى شلالات "بالوع بلعة"؟
 
- يبعد هذا المكان الطبيعي 4 كيلومترات شمال اللقلوق على طريق بلدة تنورين الشمالية (الفوقا).

- بعد ركن السيارة، يستغرق الوصول إلى الوادي حوالي 15 دقيقة سيرًا على الأقدام.

- إذا لم تكن مستعداً للمشي لمسافات طويلة، فيمكنك استخدام التلفريك أو الانزلاق الحر.
 
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