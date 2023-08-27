إشتباكٌ بين الجيش ومطلوبين.. ماذا يحصل في البقاع؟

نفذت وحدات من الجيش، اليوم الأحد، عمليات دهم في بلدتي بريتال وحورتعلا - البقاع، بحثاً عن مطلوبين.

ووفقاً لمندوبة "لبنان24" في البقاع، فقد تخلّلت العملية العسكرية التي نفذها الجيش تبادلاً لإطلاق النار بين الوحدات العسكريّة والعناصر المطلوبة.