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لبنان

إشتباكٌ بين الجيش ومطلوبين.. ماذا يحصل في البقاع؟

Lebanon 24
27-08-2023 | 04:57
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نفذت وحدات من الجيش، اليوم الأحد، عمليات دهم في بلدتي بريتال وحورتعلا - البقاع، بحثاً عن مطلوبين. 
ووفقاً لمندوبة "لبنان24" في البقاع، فقد تخلّلت العملية العسكرية التي نفذها الجيش تبادلاً لإطلاق النار بين الوحدات العسكريّة والعناصر المطلوبة. 
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