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لبنان
إشتباكٌ بين الجيش ومطلوبين.. ماذا يحصل في البقاع؟
Lebanon 24
27-08-2023
|
04:57
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نفذت وحدات من الجيش، اليوم الأحد، عمليات دهم في بلدتي بريتال وحورتعلا - البقاع، بحثاً عن مطلوبين.
ووفقاً لمندوبة
"لبنان24"
في البقاع، فقد تخلّلت العملية العسكرية التي نفذها الجيش تبادلاً لإطلاق النار بين الوحدات العسكريّة والعناصر المطلوبة.
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الجيش
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