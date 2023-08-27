صيادو الاسماك.. لوضع حد للتفلت في الصيد البحري واستعمال الديناميت

صدر عن نقابة صيادي الأسماك في ساحل خيزران البيان التالي:

ناشدت نقابة صيادي الاسماك في ساحل خيزران نواب قضاء الزهراني وسائر الاقضية الساحلية، ووزارتي الداخلية والزراعة وقيادة الجيش وكافة الاجهزة الامنية وضع حد للتفلت في الصيد البحري واستعمال الديناميت الممنوع قانونا والمجازر التي يحدثها بالثروة السمكية ، التي تضاءلت لدرجة اضحت شبه منعدمه ، بسبب جشع وجهل قلة من الصيادين الذين يستخدمون المواد المتفجرة في الصيد ، من المفروض ان يساهم الصيد البحري في تدعيم السلة الغذائية المحلية لاننا بلد ساحلي ينعم بوفرة من الاسماك كما دول حوض المتوسط جميعا وباسعار مقبولة للمستهلك، ولكن للأسف بفعل التفلت الحاصل في عملية الصيد والتغاظي عن عمد او غير عمد في تطبيق القوانين اصبحنا بلد مستورد للسمك من دول الجوار التي نشترك معها بنفس البحر، والصياد والمواطن هما ضحايا ما يحصل ، اننا اذ نكرر المناشدة لكل المعنين وعلى رأسهم السادة النواب والوزارات والاجهزة المختصة لبسط سلطة القانون على قلة تعبث بالأمن الغذائي ونعتبر هذه المناشدة اخبار للجهات القضائية للتحرك ووضع حد لما يجري.