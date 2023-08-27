Advertisement

لبنان

بعد اصابته بانفجار لغم ارضي عند الحدود مع سوريا.. وفاة الشاب عبد اللطيف يونس

Lebanon 24
27-08-2023 | 07:00
A-
A+
Doc-P-1101452-638287416724727398.PNG
Doc-P-1101452-638287416724727398.PNG photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أفادت مراسلة "لبنان 24" عن وفاة الشاب عبد اللطيف قاصف يونس من بلدة المسعودية متأثراً بإصابته البلغية في قدميه وجسده جراء انفجار لغم أرضي عند الحدودية الشمالية مع سوريا نهار امس اثناء قيامه بتقطيع الحطب في سهل عكار 
Advertisement

وكان قد نقل في حينها الى مستشفى طرابلس الحكومي في القبة لتلقي العلاج، الا انه ما لبث ان فارق الحياة اليوم متأثراً بجراحه.
 
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
02:00 | 2023-08-27
09:06 | 2023-08-27
08:41 | 2023-08-27
08:35 | 2023-08-27
07:44 | 2023-08-27
07:23 | 2023-08-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24