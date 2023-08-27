بعد اصابته بانفجار لغم ارضي عند الحدود مع سوريا.. وفاة الشاب عبد اللطيف يونس

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أفادت مراسلة "لبنان 24" عن وفاة الشاب عبد اللطيف قاصف يونس من بلدة المسعودية متأثراً بإصابته البلغية في قدميه وجسده جراء انفجار لغم أرضي عند الحدودية الشمالية مع سوريا نهار امس اثناء قيامه بتقطيع الحطب في سهل عكاروكان قد نقل في حينها الى مستشفى طرابلس الحكومي في القبة لتلقي العلاج، الا انه ما لبث ان فارق الحياة اليوم متأثراً بجراحه.