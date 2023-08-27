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لبنان

توضيح هام بشأن ما أشيع عن إصدار مذكرة توقيف بحق سلامة

Lebanon 24
27-08-2023 | 07:02
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أوضحت رئيسة هيئة القضايا في وزارة العدل القاضية هيلانة اسكندر، في بيان، انها "لم تقل بأن الهيئة الاتهامية تتجه لإصدار مذكرة توقيف وجاهية أو غيابية في حق المدعى عليه رياض سلامة".


وجاء في البيان: "بتاريخ 27/8/2023، جاء في العربية نت، أن رئيسة الهيئة الإتهامية هيلانة اسكندر قد صرحت بأنها ستصدر مذكرة توقيف في حق المدعى عليه، حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة وغير ذلك، لذا يهم القاضية اسكندر أن توضح انها رئيسة هيئة القضايا في وزارة العدل وليست رئيسة الهيئة الاتهامية وان من يعود له حق إصدار مذكرة توقيف أو الامتناع عن ذلك هو الهيئة الاتهامية وحدها، ويقتصر دور هيئة القضايا على تقديم طلباتها أمام الهيئة بصفتها ممثلة للدولة اللبنانية".
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كما اكد البيان ان "القاضية اسكندر لم تقل بأن الهيئة الاتهامية تتجه لإصدار مذكرة توقيف وجاهية أو غيابية في حق المدعى عليه رياض سلامة، فهي لا تعلم ما هو توجه هذه الهيئة ولا تستبق قراراتها، بل تثق بقراراتها وتكن لها الاحترام، فاقتضى التصويب".
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